Hospital Regional de Afogados da Ingazeira será gerido por OS

O Hospital Regional Emília Câmara, em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, será gerido por uma Organização Social (OS). A informação foi confirmada no início da tarde dessa quinta-feira (31) pelo prefeito José Patriota.

De acordo com nota da assessoria, os plantões na unidade de saúde serão regularizados já neste final de semana. Ainda segundo a nota, o Governo resolveu antecipar o início do processo de transição tendo em vista os graves problemas encontrados no HR. A antecipação é fruto de uma reunião entre o prefeito e representantes da Saúde do Estado. (G1)