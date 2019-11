Hospital Veterinário Municipal recebe equipamento de ultrassom em Serra Talhada

A Prefeitura de Serra Talhada, através da Secretaria de Saúde, realiza nesta quarta-feira (13) a entrega de 01 aparelho de ultrassom ao Hospital Veterinário Municipal, localizado às margens da BR-232, na saída para o distrito de Santa Rita.

O Hospital Veterinário Municipal de Serra Talhada foi inaugurado em janeiro de 2015, sendo o primeiro hospital veterinário público de Pernambuco e um dos primeiros do Nordeste. O equipamento funciona no Centro de Controle de Zoonoses, sob a coordenação do Núcleo de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde.

Na unidade hospitalar são realizados diversos atendimentos a animais de rua e domiciliados, como atendimento ambulatorial, consultas, vacinação antirrábica, testes rápidos de Leishmaniose Visceral Canina – LVC, quimioterapia em cães com TVT, cirurgias de castração, cesarianas e amputações, além de apreensão de animais de grande e pequeno porte.

TRANSMISSÃO DE CARGO – Após a entrega do equipamento ao Hospital Veterinário, haverá, às 10h, na Câmara Municipal, o ato de transmissão de cargo para o presidente da Câmara de Vereadores, Manoel Enfermeiro, que assumirá interinamente o governo municipal em virtude das férias do Prefeito Luciano Duque e da agenda internacional do vice-prefeito Márcio Oliveira, que integrará a Frente Nacional de Prefeitos em um congresso na Espanha.