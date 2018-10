Humberto Costa (PT) e Jarbas Vasconcelos (MDB) são eleitos senadores em Pernambuco

O senador Humberto Costa (PT) foi reeleito, neste domingo (7), para a primeira vaga ao Senado Federal, com 25,70% dos votos válidos. O deputado federal Jarbas Vasconcelos (MDB) foi eleito para a segunda vaga com 21,50% dos votos válidos.

O petista e o emedebista ocuparão duas das três cadeiras da Casa Alta destinadas ao Estado de Pernambuco pelos próximos oito anos, a partir de 1º de janeiro de 2019 (2019-2026). O terceiro senador de Pernambuco é Fernando Bezerra Coelho (MDB), eleito no pleito de 2014 e que cumpre mandato até 2022.

Humberto e Jarbas foram eleitos pela coligação Frente Popular de Pernambuco, encabeçada pelo governador reeleito Paulo Câmara (PSB), que conta com apoio de 12 partidos: PSB, MDB, PSD, PCdoB, PP, PRP, PR, SD, PPL, Patriota e PMN.

HUMBERTO COSTA

Humberto Costa é natural de Campinas, São Paulo. Tem 61 anos e é médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e jornalista pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Humberto Costa é pós-graduado em medicina geral comunitária, clínica médica, psiquiatria e ciência política.

Humberto Costa foi deputado federal (1995-1999), deputado estadual (1990-1993) e vereador do Recife (2001-2003).

Também exerceu os cargos de secretário de Saúde do Recife, durante o primeiro mandato do ex-prefeito do Recife João Paulo (PT); ministro da Saúde (2003-2005), durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula (PT) e secretário das Cidades de Pernambuco (2007-2010), no primeiro mandato do ex-governador Eduardo Campos (PSB).

Em 2010, Humberto Costa se elegeu Senador pela coligação Frente Popular de Pernambuco, encabeçada pelo ex-governador Eduardo Campos (PSB). Cumpriu oito anos de mandato e, na disputa deste domingo (7), foi reeleito para mais oito anos.

JARBAS VASCONCELOS

Jarbas Vasconcelos (MDB) é natural de Vicência, Zona da Mata Norte de Pernambuco. Tem 76 anos e é bacharel em direito pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Foi um dos fundadores do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em 1966.

Jarbas Vasconcelos foi deputado estadual (1971 a 1974); duas vezes prefeito do Recife (1986 a 1988 e 1993 a 1996); duas vezes governador (1999 a 2006); senador (2007 a 2014) e duas vezes deputado federal (1983 a 1986 e 2015 a 2018).

Do JC Online