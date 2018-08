Humberto Costa terá irmão de Sebastião Oliveira como suplente, em composição do PSB com PR

O senador Humberto Costa, do PT, vai participar da chapa da Frente Popular, ao lado de Paulo Câmara, do PSB.

Nas articulações para a manutenção do PR na base do governo, o governador Paulo Câmara promoveu a indicação do irmão do deputado federal Sebastião Oliveira para suplente do petista.

Assim, Valdemar Oliveira vai na cota do PR.

Antes de se bater o martelo, o nome que poderia compor a primeira suplência era Michele Collins, do PP, em uma indicação do aliado Eduardo da Fonte. Não prosperou porque evangélicos e petistas não se dão bem.

Do JC Online