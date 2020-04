Humorista do SBT pede desculpa por ridicularizar cantor serra-talhadense; veja o vídeo

O humorista Murilo Couto postou, nesse sábado (25), no Instagram, um vídeo dizendo que para uma boa live é preciso que o cantor esteja alcoolizado em referência as transmissões realizadas neste período de isolamento social contra o coronavírus. Como “exemplo”, ele usou partes da live do cantor e compositor Assisão. Ainda na produção postada na rede social, Murilo avaliou que “não sabia se Assisão estava bêbado, mas que o achava parecido com um cachorro”.

Na manhã deste domingo (26), Mutilo Couto declarou que recebeu centenas de mensagens contra o vídeo postado e pediu desculpas pelos comentários ofensivos. “Peço desculpa, porque fui muito ignorante”, declarou o humorista.

Confira abaixo o vídeo do comediante pedindo desculpas ao ‘Rei do Forró’, Assisão.

Quem é Assisão?

A carreira do forrozeiro teve início em 1962, com a gravação do compacto gravado na indústria de LP´s Rozenblit, com quatro canções próprias, quando participava do grupo Azes do Baião. Nos anos 70, com a ascensão nacional, Assis se tornava Assisão.

Entre as letras, são destaques “Pau nas Coisas”, “Forró Ferruado”, “Peixe Piaba”, “Fogueirinha”, “Alambique de Barro” e “Pequenininha”. Só esta última teve mais de 250 regravações no País.

Com informações do Diário do Nordeste