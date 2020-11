Humorista Jotinha morre após falência de múltiplos órgãos em decorrência da Covid-19

Morreu aos 52 anos, no começo da noite dessa quinta-feira (5), o humorista José Luiz Almeida da Silva, mais conhecido como Jotinha. Segundo uma publicação feita pelo secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, nas redes sociais, o motivo da morte foi falência múltipla de órgãos em consequência da Covid-19. Famosos, amigos e autoridades lamentaram a morte do humorista.

Ainda na publicação, o secretário disse: “Meus sentimentos à família enlutada e a todos que o admiravam”.

Além do anúncio feito pelo secretário, um vídeo postado no Instagram do humorista divulgou a notícia aos seguidores.

“Eu venho contar uma notícia que nenhum de vocês queria ouvir. E eu também não queria dar para vocês. Mas ele faleceu gente. Acabei de saber”.

Jotinha estava em coma, internado em uma unidade de saúde particular de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo da Bahia, desde terça-feira (3), quando apresentou problemas respiratórios. Na tarde desta quinta, o perfil oficial do humorista divulgou que ele estava com Covid-19.

A postagem, que mostra o resultado do exame positivo para o novo coronavírus, foi seguida da legenda: “Acabamos de receber o resultado do exame. Infelizmente, deu positivo para a Covid-19”.

Na tarde desta quinta, Fábio Vilas-Boas havia afirmado que não tinha como transferir Jotinha para um hospital na capital baiana. O comentário foi em resposta a Tirullipa, que fez um apelo nas redes sociais para que as autoridades fizessem a transferência do humorista.

“Infelizmente, Tirullipa, a situação clínica do nosso Jotinha é muito grave e não há condições de remoção por UTI aérea para Salvador. Felizmente, o Hospital Incar, onde está internado em Santo Antônio de Jesus, possui todos os recursos”, escreveu o secretário em uma rede social.

Em março de 2019, Jotinha sofreu um infarto e ficou internado em um hospital de Elísio Medrado, município que fica há 230 km da capital baiana.

Na época, o próprio Jotinha enviou os clássicos áudios em grupos de amigos, informando que realizou exames e tranquilizando os fãs sobre o estado de saúde dele.

José Luiz Almeida Silva era natural de Elísio Medrado, próximo a Amargosa, no Recôncavo Baiano. Ele tinha mais de 1 milhão de seguidores somente no Instagram e ganhou projeção na internet por causa do tom de voz, o jeito debochado de comentar sobre futebol e a maneira bem humorada de “cornetar” os amigos nos grupos de Whatsapp. (G1)