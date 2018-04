Humorista serra-talhadense, Batoré, se filia ao PTB

Ivann Gomes Nogueira, o Batoré, filiou-se ao PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) Paulista, nesta semana. O humorista já foi vereador por dois mandatos em Mauá, de 2009 a 2012 e de 2013 a 2014 (foi cassado por infidelidade partidária).

Nascido em Serra Talhada, em Pernambuco, Batoré foi para São Paulo, ainda criança, junto com seus pais, em busca de uma condição melhor de vida. Antes de entrar na carreira do humor, buscou lugar no concorrido mundo do futebol, atuando nas categorias de base do São Paulo FC, Ituano, Santo André e Jundiaí.

Em 2016, o humorista teve papel destacado na novela Velho Chico, da TV Globo, como o delegado Queiróz.

Do Diário do Grande ABC