Ibama autoriza contratação de brigadistas em Pernambuco; há vagas para Serra Talhada e Petrolina

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autorizou o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) a contratar brigadistas paras atividades de Manejo Integrado do Fogo em cidades com foco de atuação em terras indígenas, projetos de assentamento e áreas quilombolas. Em Pernambuco, as contratações serão feitas para os assentamentos rurais dos municípios de Petrolina e Serra Talhada, em consideração ao histórico de concentração de focos de calor e a presença de áreas federais em situação crítica quanto à ocorrência de incêndios florestais.

Segundo dados de monitoramento fornecidos pelos satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 9.806 focos de calor foram registrados em Pernambuco durante o ano de 2017, sendo 67,3% desse total localizados na área de abrangência do bioma Caatinga.

“As queimadas são ferramentas tradicionais que o agricultor utiliza para preparação do solo para o plantio, para renovação de pastagens, etc. Quando ela é feita conforme as exigências de uma queima controlada, é permitida por lei”, explicou o analista ambiental do Prevfogo/PE, Luiz Otávio Corrêa. O grande problema é que a maioria dos agricultores ainda realiza o modo ilegal.

Em Petrolina, serão ofertadas 12 vagas para os cargos de brigadistas, duas para chefe de esquadrão e uma para chefe de brigada. As inscrições podem ser feitas no dia 17 e 18 de maio (das 14h às 17h) na Sala de Cidadania da Superintendência Regional do INCRA em Petrolina. Em Serra Talhada, o período de inscrição é de 15 a 16 de maio (das 8h às 12h).

Serão 24 vagas para brigadistas, quatro para chefe de esquadrão e uma para chefe de brigada. Os interessados devem se apresentar na Secretaria Municipal de Agricultura Familiar de Serra Talhada.

