Ibama faz seleção com 30 vagas para Serra Talhada; salários vão até R$ 4 mil

O processo seletivo Ibama foi retomado e desta vez com vagas para Pernambuco, os municípios de Serra Talhada e Petrolina terão inscrições abertas a partir do dia 2 de julho.

Segundo os editais de abertura, estão sendo ofertadas ao menos 843 vagas imediatas para profissionais com diversos níveis de escolaridade. O objetivo é o de reforçar as equipes na prevenção e no combate aos incêndios florestais em 15 estados do país.