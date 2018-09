Ibope corrige pesquisa para o segundo turno ao governo de Pernambuco

O Ibope informou, nesta terça-feira (18), que os dados da segunda rodada da pesquisa de intenções de votos para um eventual segundo turno no estado de Pernambuco estavam errados. Os índices correspondem a pesquisa divulgada no último dia 5 deste mês.

O equívoco referente ao candidato do PSB e atual governador Paulo Câmara foi de 14 pontos percentuais, antes 55% das intenções de voto para segundo turno, o pessebista, com a pesquisa corrigida manteve os 41%. Com a correção, Armando Monteiro subiu quatro pontos, de 33% para 37%. Os candidatos estão tecnicamente empatados.