Ibope: Paulo estaciona nos 33% e lidera. Com 25%, Armando sobe um ponto

Na terceira rodada da pesquisa Ibope, o governador e candidato à reeleição pela Frente Popular, Paulo Câmara (PSB), segue liderando e manteve os 33% das intenções de voto. Na segunda colocação, o senador Amando Monteiro (PTB) chegou aos 25%, subindo um ponto em relação à pesquisa passada. O candidato Julio Lossio (Rede) caiu um ponto em relação à última amostragem e tem 2%, já o postulante Maurício Rands (Pros). Com 1% seguiram Dani Portela (PSol), Simone Fontana (PSTU) e Ana Patrícia Alves (PCO). Os votos brancos e nulos chegam aos 24%, além dos 10% do eleitorado que não sabem ou não responderam.

O levantamento foi realizado entre os dias 14 e 16 de setembro; escutando 1.204 eleitores de todas as regiões do Estado, com 16 anos ou mais; com registro no TRE: PE-02931/2018, e no TSE BR-01251/2018. A margem de erro permanece de 3% para mais ou para menos e o nível de segurança utilizado é de 95%.

Na pesquisa espontânea, quando os eleitores não são informados sobre os candidatos, Paulo Câmara também lidera com 18%; seguido por Armando Monteiro, com 12%; Julio Lossio chega a 1%; e os outros candidatos não pontuaram. 3% citaram outros nomes, além dos 25% de branco/nulo, mais 40% que não souberam responder ou não sabiam. 0% significa que o candidato não atingiu 1%. Traço significa que o candidato não foi citado por nenhum entrevistado.

Os índices de rejeição também mostraram Paulo Câmara na frente. O socialista tem 30%, já Armando Monteiro também o persegue nesse quesito, com 24%. Simone Fontana tem 22%, além de Dani Portela tem e Julio Lossio, com 21%. Ana Patrícia Alves chegou aos 20%, Maurício Rands tem 18% de rejeição. Apenas 3% dos eleitores disseram que poderiam votar em todos. Outros 20% afirmaram que não sabiam ou não responderam.

Numa simulação de segundo turno, Paulo Câmara teria 41% contra 37% de Armando Monteiro. Branco/nulo, com 17%, além de 6% que não saberiam escolher.

Veja a pesquisa estimulada:

Paulo Câmara (PSB): 33%

Armando Monteiro (PTB): 25%

Julio Lossio (Rede): 2%

Maurício Rands (PROS): 2%

Ana Patrícia Alves (PCO): 1%

Simone Fontana (PSTU): 1%

Dani Portela (PSOL): 1%

Brancos/nulos: 24%

Não sabe/não respondeu: 10%

Veja a pesquisa espontânea:

Paulo Câmara (PSB): 18%

Armando Monteiro (PTB): 12%

Julio Lossio (Rede): 1%

Dani Portela (PSOL): 0%

Maurício Rands (PROS): 0%

Simone Fontana (PSTU): 0%

Ana Patrícia Alves (PCO): –

Outros: 3%

Branco/nulo: 25%

Não sabe/não respondeu: 40%

Rejeição

Paulo Câmara (PSB): 30%

Armando Monteiro (PTB): 24%

Simone Fontana (PSTU): 22%

Dani Portela (PSOL): 21%

Julio Lossio (Rede): 21%

Ana Patrícia Alves (PCO): 20%

Maurício Rands (PROS): 18%

Poderia votar em todos: 3%

Não sabe/não respondeu: 20%

Simulação do 2º Turno

Paulo Câmara 41%

Armando Monteiro 37%

Branco/nulo: 17%

Não sabe: 6%

Da Folha de Pernambuco