Ibope: Sem Lula, Bolsonaro tem 17%, Marina, 13%, Ciro, 8%, e Alckmin, 6%

No cenário sem a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pesquisa de intenção de votos para presidente da República realizada pelo Ibope e divulgada nesta quinta-feira (28) mostra o pré-candidato Jair Bolsonaro (PSL) com 17% das intenções de voto, seguido por Marina Silva (Rede) 13%. Eles estão tecnicamente empatados, no limite da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Ciro Gomes (PDT) aparece com 8%, e Geraldo Alckmin (PSDB), com 6%, também empatados tecnicamente.

Lula foi condenado em segunda instância na Operação Lava Jato, hipótese que o enquadra na Lei da Ficha Limpa, o que, em tese, impediria sua candidatura. Essa análise deverá ser feita pela Justiça Eleitoral no momento do pedido de registro da candidatura, que tem prazo final em 15 de agosto. O PT tem afirmado até o momento que Lula é o candidato do partido.

Esta foi a primeira vez que o Ibope, a pedido da CNI, realizou uma pesquisa de intenção de voto para as eleições deste ano.

A pesquisa foi a campo entre os dias 21 e 24 de junho e entrevistou 2 mil pessoas em 128 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-02265/2018.

