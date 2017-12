Idosa comete suicídio cortando o próprio pescoço em São José do Belmonte

Na tarde desse domingo (03), uma idosa de 60 anos cometeu um suicídio. O fato aconteceu na rua Francisca Alves da Mota, no Centro de São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, populares ligaram para a Companhia de Polícia daquela cidade, informado do ocorrido. Chegando ao local a policia constatou a veracidade do fato, o efetivo encontrou, caído ao chão, o corpo de uma senhora com mais de 60 anos, que atendia pelo nome de Hilda. Possivelmente, a mesma teria cometido suicídio com uma arma branca, golpeando o próprio pescoço.

Segundo informações, a idosa sofria com problemas de depressão. A delegacia de Polícia Civil de São José do Belmonte, será responsável pela investigação do caso.

Via Nayn Neto