Idosa de 111 anos volta a enxergar bem após 15 anos

Aos 111 anos dona Maria Ana ganhou um motivo para comemorar. Ela voltou a enxergar com nitidez depois de 15 anos, após passar por uma cirurgia de catarata em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

A doença afeta o cristalino, a lente natural que capta imagens para os olhos. A cirurgia no primeiro momento aconteceu apenas no olho direito e foi considerada bem-sucedida. “Depois que ele foi operado eu vejo. Eu não via, não enxergava para fazer nada. Eu fazia tudo no escuro”, disse Maria Ana.