Idosa de 82 anos é socorrida pelos Bombeiros com sintomas da Covid-19 em Serra Talhada

Uma idosa de 82 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros na noite dessa segunda-feira (29) em Serra Talhada, após apresentar sintomas da Covid-19.

De acordo com os Bombeiros, a vítima recebeu os primeiros socorros no bairro Baixa Renda, após se queixar que estava com dificuldade para respirar, além de estar com febre há 3 dias.

A idosa foi levada para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam).