Idosa de 87 anos diagnosticada com coronavírus recebe alta e emociona Serra Talhada; veja o vídeo

Nesta quarta-feira (29), a paciente diagnosticada com coronavírus, uma idosa de 87 anos, recebeu alta do Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam), em Serra Talhada, Capital do Xaxado.

A saída da paciente emocionou a equipe do Hospam e vários serra-talhadenses. Vale salientar que ela recebe alta, porém continuará o tratamento e tendo os devidos cuidados em sua residência, permanecendo em isolamento até o fechamento da sua cura clínica.

“Muita saúde para a senhora, Dona Graciete. A todos esses guerreiros que estão na linha de frente trabalhando em prol dos que precisam, deixamos aqui os nossos mais sinceros sentimentos de orgulho e gratidão”, disse o Serra Talhada Views.

Veja abaixo o vídeo, que emocionou os serra-talhadenses.

Fonte: Naynneto/ Serra Talhada Views