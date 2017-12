No início da noite deste sábado (09), uma idosa foi atropelada na BR-232 no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo testemunhas, a idosa ai atravessando a pista de rolamento quando foi atingida por um veículo VW Gol, que arremessou a vítima a mais de 10 metros de distância. A idosa morreu na hora.

O motorista do veículo se evadiu do local do acidente.