Idosa morre após carros colidirem na BR-423, em PE

Uma idosa de 67 anos morreu após dois carros colidirem na tarde desse domingo (15), na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), estava chovendo no momento do acidente.

Ainda segundo a PRF, o motorista de um dos automóveis perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão da rodovia e colidiu lateralmente com o outro carro.

A passageira de 67 anos morreu no local. Os motoristas realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal. O condutor que perdeu o controle do carro não possuía a Carteira Nacional de Habilitação e o veículo foi recolhido por estar com o licenciamento atrasado e com pneus em mau estado de conservação. (G1)