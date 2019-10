Idosa morre e quatro pessoas ficam feridas em acidente de carro na BR-316 em PE

Um acidente foi registrado nessa sexta-feira (04), por volta das 6h20, na BR-316 em Parnamirim, no Sertão de Pernambuco. Uma idosa de 66 anos, que ainda não teve a identidade revelada, morreu no local e quatro pessoas ficaram feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Ouricuri, para receber atendimento médico necessário. O estado de saúde delas não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro foi desviar de um animal e acessou a contramão. Ele perdeu o controle do veículo no meio-fio e acabou capotando em um barranco.