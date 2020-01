Idosa morre no hospital após ser achada com sinais de espancamento em Pernambuco

Uma idosa morreu na última segunda-feira (06) no Hospital da Restauração, no Recife, após ter sido encontrada com sinais de espancamento em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Maria das Graças Salino de Oliveira Araújo, 68 anos, foi encontrada em estado grave no dia 1º de janeiro de 2020 dentro de casa, no bairro Santa Rosa. Ela foi inicialmente levada para o Hospital Regional do Agreste (HRA) e depois transferida para o HR. A Polícia Civil está investigando o caso.

De acordo com o delegado Márcio George, havia várias lesões na região da cabeça da vítima. “Na residência não tinha sinais de arrombamento, então a gente acredita que o autor do fato tenha sido alguém ligado à vítima”, destacou.

Do NE10 Interior