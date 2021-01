Idoso de 70 anos é preso enquanto fazia o Enem dentro de escola no Piauí; polícia cumpriu mandado.

Um idoso de 70 anos, identificado apenas pelas iniciais J. F. F. L., foi preso na tarde deste domingo (17/01) enquanto realizava o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, em Parnaíba, Litoral do Piauí. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-PI), havia um mandado de prisão contra o homem pelos crimes de peculato e sonegação fiscal.

Segundo o Centro Integrado de Comando e Controle – Operação ENEM, o idoso fazia prova no Colégio Diocesano quando policiais da Delegacia Regional de Parnaíba e da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dinte) deram cumprimento ao mandado.

A SSP-PI informou que ao tomar conhecimento de que o idoso faria a prova a polícia decidiu realizar a prisão, como parte da Operação Reprovado, deflagrada neste domingo (17).

O acusado foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Parnaíba, para os procedimentos legais. Depois deve ser conduzido para o sistema penitenciário do estado, onde ficará à disposição da Justiça.

Do malaguetanoticias.com.br