Idoso de 70 anos é preso por oferecer R$ 205 para polícia liberar sua moto apreendida

Um idoso de 70 anos foi preso nessa sexta-feira (22/01) após tentar subornar policiais militares para liberarem sua motocicleta que havia sido apreendida. As informações são do O Livre.

O caso aconteceu em uma Unidade da Polícia Militar de União do Norte, distrito de Peixoto de Azevedo (670 km de Cuiabá).

Segundo a Polícia Militar, por volta das 16 horas da quinta-feira (21) uma equipe da PM apreendeu a motocicleta do idoso por ele não estar habilitado e a motocicleta não estar com as documentações exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Já nessa sexta-feira (22), por volta das 10h30, ele foi até a unidade da PM e ofereceu R$ 205 para os policiais que estavam de serviço liberarem sua motocicleta que estava apreendida na unidade.

Aos policiais, ele disse que tinha ido ao local para fazer um “acerto” com a Polícia Militar. Diante da oferta de dinheiro, ele recebeu voz de prisão em flagrante por corrupção ativa.

O idoso foi preso e o dinheiro apreendido e ambos encaminhados para a delegacia de Peixoto de Azevedo.

blogjcampos