Idoso de 71 anos é morto com golpes de faca em São José do Belmonte

Um idoso identificado como José Vicente dos Santos, 71 anos, conhecido como “Zé da Moto”, foi assassinado a facadas na tarde desta quinta-feira (01) no bairro Vila Delmiro, na cidade de São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, a vítima foi atingido por golpes de faca, após entrar em luta corporal com outro idoso, identificado como Manoel Olegário de Sousa, 70 anos, conhecido como “Bigode do Jogo”. Testemunhas disseram aos policiais que após a vítima receber a visita do acusado em sua residência, ambos começaram a brigar, e “Zé da Moto” atingiu “Bigode do Jogo” com uma paulada, e este, armado com uma faca peixeira efetuou golpes em “Zé da Moto”, o qual ainda foi socorrido a Unidade de Saúde local, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito naquele nosocômio. Momentos mais tarde, policiais do Pelotão de São José do Belmonte prenderam o acusado e o conduziram para a Delegacia de Polícia Civil local.

A motivação do crime, segundo populares, pode ter sido passional, uma vez que “Bigode do Jogo”, descobriu um suposto caso entre a vítima e sua companheira.

Com informações do Portal Nayn Neto