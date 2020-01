Idoso de 76 anos é agredido pelo neto no Agreste de PE

Um idoso de 76 anos foi agredido pelo neto na quinta-feira (16) na zona rural de Pedra, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a vítima informou que era agredida constantemente pelo neto.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito também quebrou a porta da casa, uma cadeira e uma caixa d’água. O idoso foi agredido com um soco no ouvido direito, e devido à gravidade do ferimento precisou ser transferido para o Hospital da Restauração, no Recife.

O suspeito foi autuado em flagrante na Delegacia de Polícia Civil do município e aguarda audiência de custódia. (G1)