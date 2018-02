Um idoso de 77 anos foi torturado e morto por bandidos em Custódia, no Sertão de Pernambuco nessa terça-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar, o idoso estava em casa em um sítio localizado na zona rural do município quando bandidos invadiram a casa, espancaram a vítima e depois o mataram com um tiro.

Ainda segundo a PM, foram roubados R$ 650,00 do idoso. Ninguém foi preso. O caso será investigado.

Do JC Online