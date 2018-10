Idoso de 78 anos é esfaqueado durante tentativa de assalto em Serra Talhada

Na noite dessa segunda-feira (1º), por volta das 19h40, um homem esfaqueou um idoso de 78 anos. O fato aconteceu no distrito de Tauapiranga, zona rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição policial de Varzinha foi acionada pela Central de Operações para averiguar uma ocorrência de lesão corporal. Chegando ao local foram informados pela esposa da vítima, J.P.N., 78 anos, que o casal se encontrava sentado na calçada, em frente a sua residência, quando perceberam a aproximação de um homem não identificado, trajando camisa clara, calça escura e o rosto coberto com um tecido, que o mesmo chegou por trás da vitima e começou a espancá-la, enquanto exigia dinheiro, como não conseguiu obter, desferiu um golpe de faca que atingiu o tórax do lado esquerdo da vitima, sendo socorrido para o HOSPAM, onde foi estabilizado.

Foi realizada diligências no intuito de localizar o envolvido, porém sem êxito.

Via Nayn Neto