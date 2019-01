Idoso de 78 anos é preso por tráfico de drogas em Salgueiro

Policiais militares do 8° BPM prenderam um homem de 78 anos nessa terça-feira, 15, após ele ser flagrado traficando drogas na Rua Francisca Alves da Paixão, no bairro Primavera, em Salgueiro. Com o idoso foram encontradas quatro porções de cocaína e quatro pedras de crack.

Na sequência da operação, os policiais foram à residência do suspeito e apreenderam mais 24 papelotes de cocaína, oito pedras de crack, 20 papelotes de maconha, uma balança de precisão e sacolas para embalagem dos entorpecentes.

O acusado foi levado à Delegacia de Polícia Civil com todo o material apreendido e acabou autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Via Blog Alvinho Patriota