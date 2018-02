Idoso de 82 anos é assassinado a tiros no bairro Bom Jesus em Serra Talhada

Um idoso identificado como João Gomes do Nascimento, de 82 anos, foi assassinado a tiros na noite desse sábado (24) na Rua do Retiro, no bairro do Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, dois homens em uma motocicleta efetuaram vários disparos de arma contra a vítima e logo após cometer o crime, os algozes fugiram em direção ao bairro da Malhada.

Ainda de acordo com informações, a vítima foi socorrida para o Hospital Agamenon Magalhães (Hospam), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na madrugada deste domingo (25).

ASSASSINATOS

Esse foi o terceiro homicídio registrado na Capital do Sertão do Pajeú esse ano. O último vitimou o jovem Romário Fabrício de Lima, 22 anos, que foi assassinado a tiros após uma discussão no Assentamento Virgulino Ferreira, na região de Serrinha.