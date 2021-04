Idoso de 90 anos morre atropelado na BR-232, em Serra Talhada, PE

Um veículo não identificado atropelou e matou um idoso de 90 anos que se encontrava sobre a rodovia BR-232, no município de Serra Talhada, na manhã desta sexta-feira, 10/4. A vítima foi identificada como Pedro Pinto de Sousa que residia no Estado da Paraíba.

A vítima viajava num micro-ônibus quando pediu parada para urinar, no entanto, ao descer do coletivo foi atropelado por um veículo tipo caminhonete e morreu. Ele ainda foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros para o hospital local, mas chegou sem vida.

O motorista da caminhonete empreendeu fuga e não foi identificado. O caso segue sendo investigado pela delegacia do município.

Do Portal Agreste Violento