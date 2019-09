Idoso é agredido com enxada ao cobrar dívida em PE

Um agricultor de 68 anos foi agredido na cabeça com uma enxada em Venturosa, no Agreste de Pernambuco, na quarta-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, o idoso informou que foi cobrar uma dívida no valor de R$ 30 quando três homens o agrediram com uma enxada, causando um ferimento na cabeça.

Ainda segundo a PM, a vítima foi ferida na região da cabeça e levou quatro pontos.

Um dos suspeitos foi encontrado e levado para a Delegacia de Polícia Civil. Os outros dois continuam foragidos, até o momento desta publicação. (G1)