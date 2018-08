Idoso é agredido dentro da residência em Serra Talhada

Um idoso de 80 anos foi agredido na frente do filho em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, no sábado (25). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada dentro da residência onde mora, no bairro Caxixola. O idoso estava caído no chão e com o rosto bastante machucado.

Ainda segundo a polícia, a vítima informou que o filho presenciou a agressão e não fez nada para impedir. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Plantão para as medidas cabíveis. (G1)