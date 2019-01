Idoso é detido após invadir residência e tentar agarrar ex-companheira em Serra Talhada

Um idoso de 63 anos, foi detido após invadir uma residência e tentar agarrar a sua ex-companheira de 32 anos, à força. O fato aconteceu no no bairro do Alto da Conceição, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações do 14º BPM, a vítima confirmou o fim do relacionamento com o idoso, mas relatou que o mesmo tinha consumido bebida alcoólica e se encontrava embriagado.

As partes foram conduzidas até a delegacia local, onde o imputado foi autuado em flagrante delito.