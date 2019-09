Idoso é detido suspeito de fazer atos sexuais dentro de escola em PE

Um idoso de 62 anos foi detido na última sexta-feira (13) por fazer atos sexuais dentro de uma escola municipal em Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o homem estava no banheiro feminino fazendo gestos obscenos e mostrando as partes íntimas para as crianças.

A polícia foi até o local e ouviu dois alunos, que confirmaram a situação. Em depoimento, o idoso disse que estava brincando com as crianças.

Ainda segundo a PM, o homem estava o zíper da calça aberto. O Conselho Tutelar foi chamado até a escola e o idoso foi levado para a Delegacia de São Caetano. (G1)