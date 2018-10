Idoso é detido suspeito de praticar crime de importunação sexual em Pernambuco

Um idoso foi detido suspeito de praticar o crime de importunação sexual em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, na última segunda-feira (15). Segundo a Polícia Militar, o homem teria tentado agarrar uma mulher após pedir para lavar o rosto dele na Fazenda Peixinha, na zona rural.

Ainda de acordo com a PM, a vítima chamou o esposo, que entrou em luta corporal com o idoso. A polícia chegou ao local e encontrou o suspeito amarrado e com ferimentos pelo corpo.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do município para as medidas cabíveis. (G1)