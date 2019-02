Idoso é encontrado morto com parte do corpo dentro de cisterna no Agreste de PE

Um aposentado de 82 anos foi encontrado morto nessa segunda-feira (11) com metade do corpo dentro de uma cisterna, na zona rural de Tacaimbó, Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil, o idoso foi pegar água na cisterna da casa dele e passou mal enquanto estava com metade do corpo dentro da cisterna. Ele não conseguiu retornar e morreu no local.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que irá investigar o caso. (G1)