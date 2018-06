Idoso é encontrado morto e amarrado dentro da casa dele em Flores

Um idoso de 82 anos foi encontrado morto na casa dele na noite dessa terça-feira (19) no sítio Feijão, na zona rural de Flores, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o corpo da vítima estava caído no chão, amarrado, com um fio enrolado no pescoço e amordaçado com uma fita adesiva.

Ainda segundo a PM, o idoso apresentava sinais de tortura e o quarto em que ele dormia estava revirado. Familiares informaram a polícia que a vítima guardava em casa o dinheiro que recebia da aposentadoria.

O suspeito de cometer o crime ainda não foi identificado. A Polícia Civil vai investigar o caso. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)