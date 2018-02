Idoso é espancado até a morte pelo próprio filho no Agreste de Pernambuco

Um idoso de 67 anos foi espancado até a morte pelo próprio filho no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Francisco Cavalcante do Amaral chegou a ser levado para um hospital particular, e em seguida, transferido para o Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu e morreu no meio do caminho.

De acordo com familiares, nesse domingo (4), Ivson Amaral, de 38 anos, chegou em casa embriagado e tentou pegar o carro do pai para ir encontrar a namorada, porém, o idoso não permitiu, o que gerou uma discussão e o suspeito começou a espancar o pai com socos.

Já o advogado de Ivson, Elmo Monteiro, alegou que a vítima escorregou, caiu e bateu a cabeça. “Houve uma tragédia na família, mas nada intencional até porque o filho socorreu o próprio pai proveniente de uma queda. Vamos apresenta-lo diante à autoridade policial, ele vai dar os esclarecimentos, mas em primeira mão, essas informações que estão sendo veiculadas nas redes sociais não condiz com a realidade dos fatos”, afirmou.

Investigação

O corpo de Francisco foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru na manhã desta segunda-feira (5). A delegada Sérvula Valeska da delegacia de homicídios ficará responsável pela investigação do caso.

Do JC Online