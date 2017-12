Idoso é espancado e encontrado com os braços amarrados no Sertão de Pernambuco

Um idoso de 62 anos sofreu uma tentativa de homicídio na última quarta-feira (13) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo a Polícia Militar, a vítima estava com os braços amarrados e foi encontrada com vários ferimentos e perfurações pelo corpo provocadas por arma branca. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o hospital local. O estado de saúde não foi informado.

Ainda segundo a PM, o suspeito é um homem, que teria entrado na casa do idoso e levado uma bicicleta, que foi recuperada pelo filho da vítima. O suposto criminoso conseguiu fugir. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Plantão de Arcoverde que vai investigar o caso. (G1)