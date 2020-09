Idoso é morto a pauladas em Arcoverde

Um idoso de 65 anos foi morto a pauladas nesta a noite da terça-feira (22) no Povoado das Caraíbas, na zona rural de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, o suspeito tinha sido visto com a vítima mais cedo.

A vítima foi encontrada com lesões na cabeça, provocadas por um pedaço de madeira. O idoso não resistiu e morreu no local. A polícia está realizando buscas para localizar e prender o suspeito.

O local do crime foi isolado até a chegada do Instituto de Criminalística, que levou o corpo para o Instituto de Medicina Legal (IML). (G1)