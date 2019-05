Idoso é morto a tiros após efetuar disparos próximo da casa do suspeito em Arcoverde, diz PM

Um idoso de 62 anos foi morto a tiros no sábado (25) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu após o aposentado efetuar disparos de arma de fogo próximo da casa do suspeito.

Ainda segundo a PM, um dos um dos disparos efetuados pelo idoso atingiu a filha do suspeito. Testemunhas informaram que a filha do suposto criminoso morreu. Em seguida, o suspeito encontrou o aposentado e atirou contra ele, conforme destacou a polícia.

O corpo do idoso foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru, e o caso será investigado pela Polícia Civil. Até a publicação desta matéria, o suspeito não havia sido localizado. (G1)