Idoso é morto a tiros na porta de casa em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco

A Polícia registrou um homicídio, na Travessa Alfredo Soares, no bairro Divino Espirito Santo, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), a vítima Francisco Antonio Figueiredo, de 72 anos, tinha chegado do trabalho, quando foi chamado na porta de casa e surpreendido por dois homens, que efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele.