Idoso é morto ao ser atingido por um tiro dentro da casa onde morava no Sertão de PE

Um idoso de 67 anos foi morto nessa terça-feira (31) após ter sido atingido por um tiro dentro da casa onde morava em Sertânia, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima morava sozinha e foi encontrada por um vizinho.

Ainda segundo a PM, a casa do aposentado foi arrombada e os cômodos foram revirados. Não foi informado se o criminoso roubou alguma coisa da residência.

A autoria e motivação do crime são desconhecidas. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município. O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)