Idoso é preso após tentar matar homem a facadas em Salgueiro

Policiais militares do 8° BPM prenderam na tarde dessa quarta-feira (11) Luiz Izidório dos Santos, 64 anos, acusado de tentar matar a facadas um homem de 55 anos na Rua 25 do bairro Cohab, em Salgueiro. A vítima foi socorrida para o Hospital Regional Inácio de Sá e está internada em observação.

Segundo informações da polícia, o autor do crime só não consumou o homicídio porque havia populares no local. Logo após as agressões, ele foi a um bar e encontrou dois policiais militares à paisana. Acabou confessando o delito e recebeu voz de prisão.

O acusado foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Ele já tem passagens pela polícia e é suspeito de ter praticado um homicídio em Salgueiro em 1985.

