Idoso é preso suspeito de estuprar adolescentes e oferecer comida e dinheiro às vítimas para cometer o crime em PE

Um idoso de 70 anos foi preso suspeito de estuprar duas adolescentes, de 13 e 14, em Catende, na Mata Sul de Pernambuco. O caso aconteceu na última sexta-feira (9), mas só foi divulgado nessa segunda (12).

Segundo a Polícia Militar, os policiais receberam a denúncia e foram até a casa do suspeito. Ao chegar no local, uma das vítimas estava no quarto com o idoso e a outra estava na sala esperando. Ainda de acordo com a PM, as vítimas informaram que o suspeito marcou o encontro pelo whatsapp e foi buscá-las de carro. Em troca da prática sexual, ele pagava R$ 20 a uma e R$ 5 a outra, além de oferecer comida.

As vítimas foram interrogadas e uma delas disse que essa não foi a primeira vez que o idoso praticava o crime. O Conselho Tutelar foi acionado e as jovens foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil de Palmares juntamente com o suspeito.

O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ele passou por audiência de custódia e foi encaminhado para o Presídio de Palmares. (G1)