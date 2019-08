Idoso é torturado e morto a pedradas dentro de casa em PE; filho presenciou o crime

Um idoso foi morto e a esposa dele foi gravemente ferida na manhã dessa quinta-feira (22) em Cupira, no Agreste de Pernambuco. De acordo com as informações preliminares da Polícia Civil, a suspeita é de que tenha sido um latrocínio.

Ainda segundo a polícia, os criminosos invadiram a casa dos idosos para roubar dinheiro ou algum objeto de valor. O idoso foi torturado e morto a pedradas, enquanto a idosa foi torturada e socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado dela é grave.

O filho do casal, que tem necessidades especiais, presenciou o crime e também foi agredido, conforme informou a polícia. Ele não corre o risco de morrer.

Até a publicação desta matéria, a autoria do crime é desconhecida. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Cupira. (G1)