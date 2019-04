Idoso morre ao tentar desinstalar bomba d’água em Serra Talhada

Um idoso de 60 anos morreu neste último domingo (14) enquanto manuseava uma bomba d’água instalada em Juazeirinho, zona rural de Serra Talhada, sertão de Pernambuco.

Segundo informações, a vítima teria entrado nas águas no açude e tentado tirar manualmente a bomba, quando ela ainda estava conectada na rede de alta tensão.

A descarga matou o agricultor ainda no local, no entanto a polícia só foi acionada para retirar o corpo durante o período da tarde. A vítima foi levada para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam), no entanto sem vida. O caso foi registrado como morte acidental.

Via PE Notícias