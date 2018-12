Um idoso de 73 anos morreu em um acidente na tarde do último sábado (15) em Angelim, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o homem estava na estrada que dá acesso para a PE-187, quando perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore.

Ainda de acordo com a PM, o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele estava sozinho no veículo.

Do G1