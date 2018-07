Um acidente de trânsito no final da tarde de quinta-feira (05) resultou na morte de um idoso de 81 anos, em Afrânio, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), João Ferreira Silva pilotava uma moto e acabou colidindo com um carro durante um cruzamento transversal. Ele morreu no local.

Segundo a PRF, a moto e o veículo seguiam em sentido a Afrânio. (G1)