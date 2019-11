Idoso morre após carro capotar na BR-232, em Arcoverde

Um idoso de 61 anos morreu na segunda-feira (4) após o carro que ele dirigia capotar na BR-232 em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima viajava em um carro carregado de queijos quando perdeu o controle do veículo.

Segundo a PRF, o idoso estava viajando no sentido Sanharó, no Agreste. Ao passar por uma curva, ele perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou.

Ainda segundo a polícia, a vítima morreu no local. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil. (G1)