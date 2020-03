Idoso morre após colidir cinquentinha com caminhão na BR-424

Um idoso morreu após uma cinquentinha colidir com um caminhão na noite da segunda-feira (2) na BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a cinquentinha bateu na traseira do caminhão e foi arrastada por 27 metros.

Ainda de acordo com a PRF, a suspeita é de que a luz traseira da cinquentinha estava apagada. O idoso, que aparentava ter entre 65 e 70 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Civil de Garanhuns vai investigar o caso. (G1)